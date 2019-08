Guardiola über Sane-Schock und seine Schuld daran

Sane, der zuletzt vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben worden war, hatte sich am Sonntag beim Sieg im Community Shield gegen Liverpool eine schwere Kreuzbandverletzung am rechten Knie zugezogen und soll in der kommenden Woche operiert werden. Laut der deutschen Bild-Zeitung soll ManCity-Coach Pep Guardiola aber nicht ganz unschuldig an der Verletzung sein.