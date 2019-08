Marquez: Triumph vor Kampf gegen den „Fluch“

Der Überflieger ist mit einem Start-Ziel-Sieg im Anflug auf Österreich! Marc Márquez gewann gestern den Klassiker in Brünn, reist also mit breiter Brust zum Österreich-Spektakel am Sonntag in Spielberg. „Ein verrücktes Wochenende“, sagte der Honda-Superstar nach seinem Erfolg in Tschechien. Auf den der 26-Jährige lange warten musste.