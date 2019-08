Höll in Val di Sole geschlagen

Nachdem die Saalbacherin Valentina Höll beim letzten Weltcup-Stop in Les Gets (Fra) mit der absoluten Bestzeit bei den Damen für Furore gesorgt hatte, musste sich der Jungstar beim Rennen in Val di Sole (It) überraschend geschlagen geben. Mit einer Zeit von 5:07,885 Minuten landete Höll 1,095 Sekunden hinter Mille Johnset (Nor) auf Rang zwei in der Juniorinnen-Klasse.