Radeln fürs Herz

Was muss ich tun, bevor ich mich aufs Rad setze?

Im ersten Schritt sollte der Ist-Zustand über eine Leistungsdiagnostik in Form eines Belastungs-EKGs auf dem Radergometer beim Internisten festgestellt werden. Dabei wird nicht nur die aktuelle Leistungsfähigkeit ermittelt, sondern auch die Herzfunktion unter Belastung getestet. Danach die Bewegungseinheiten auf dem Fahrrad gezielt so gestalten, dass der Organismus im richtigen Ausmaß gefordert, aber nicht überfordert wird.