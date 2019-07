Porno-Alarm! Kamerun-Ass postet ungewollt Sex-Tape

Auch wenn ihm seit jeher große Anlagen zugesprochen werden, wirklich groß aufgefallen ist Clinton N‘Jie in der großen Welt des Fußballs bisher noch nicht. Weder bei Olympique Lyon noch bei Tottenham oder Olympique Marseille gelang dem inzwischen 25-Jährigen aus Kamerun trotz immer wieder ansprechender Leistungen der totale Durchbruch. Mit einer Luftveränderung und einem Neubeginn bei Dinamo Moskau will N’Jie nun seiner Karriere neuen Schub geben und sie auf das nächste Level voranbringen. Für 5,5 Millionen Euro Ablöse wechselt der Offensivmann von der französischen Mittelmeerküste in die russische Hauptstadt - und auch N’Jie selbst soll in Moskau ganz gut kassieren können …