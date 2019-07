Vier Jahre nach Unfall: Kiras Rekord ungebrochen

Am vierten Jahrestag des Unglücks will die Tirolerin nicht lange zurückdenken: „Der Tag gehört einfach zu meinem Leben dazu“, sagt Grünberg, die ihr gewinnendes Lächeln und ihre Lebensfreude nie verloren hat. „Ich bin glücklich und führe auch jetzt ein extrem schönes Leben“, verrät sie der „Krone“. „Natürlich gibt es Momente, an denen ich mir denke: Muss das jetzt sein!“ - Etwa, wenn ihr etwas aus der Hand fällt oder eine schon gekonnte Bewegung nicht funktioniert.