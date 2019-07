Umfrage: Das sind die unbeliebtesten Real-Stars

Drei Testspiele machte Real Madrid bislang in der Vorbereitung - kein einziges wurde in der regulären Spielzeit gewonnen. Der traurige Höhepunkt war zuletzt die 3:7-Klatsche gegen den Stadtrivalen Atletico. Selbst Trainer Zinedine Zidane ist in den Medien nicht mehr unumstritten. Aber vor allem die Starkicker der Königlichen bekommen ihr Fett weg, wie eine Fan-Umfrage der „Marca“ zeigt.