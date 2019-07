PREMIERE! Marach/Melzer triumphieren in Hamburg!

Schon in der Vorwoche waren Marach/Melzer dem Niederländer Robin Haase in einem Doppel-Finale gegenübergestanden. In Umag hatte Haase gemeinsam mit dem Vorarlberger Philipp Oswald gespielt und den ersten gemeinsamen Siegerscheck des Österreicher-Duos noch verhindert. Marach und Melzer sammelten mit dem Titel in Hamburg jedenfalls viel Selbstvertrauen und visieren nun in Kitzbühel eine Fortsetzung ihres Erfolgslaufs an. „Wir kommen mit sehr viel Selbstvertrauen nach Kitzbühel. Das Ziel ist natürlich, auch dort den Titel zu holen“, sagte Melzer. Der 38-Jährige warnt aber vor den „toughen“ Erstrunden-Gegner Leonardo Mayer/Andres Molteni. „Gegen die haben wir letzte Woche in Umag ganz knapp gewonnen.“