Erst EM-Gold, dann ein Monstertrip

Eigentlich begann der Freitag für Flo Schnetzer ganz nach Plan. Um 11 Uhr stand bei den europäischen Studentenspielen an der slowenischen Adria-Küste in Koper das Halbfinale an. Mit der litauischen Paarung Stankevicius/Knasas machten der Unteracher und sein Partner Peter Eglseer (OÖ) kurzen Prozess, siegten klar mir 21:11 und 21:15.