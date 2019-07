Kitagawa zu Rapid? Das sagt der Bullen-Kamikaze

Daher wird Sportchef Zoki Barisic („Ich gebe keine Wasserstandsmeldungen ab“) reagieren, das Objekt der Begierde ist bekannt: Koya Kitagawa. Der 22-Jährige wäre der erste Japaner in Grün-Weiß. Sein Landsmann Takumi Minamino war mit Salzburgs Bullen ja schon am Freitag ein unliebsamer (weil Torschütze) Gast in Hütteldorf. Und er kennt Kitagawa vom Nationalteam, verriet: „Koya ist beweglich, kopfballstark, starke Schusstechnik. Ich bin mir sicher, dass er Rapid helfen könnte.“