2:3! Amstetten versaut Svensson die Premiere

Die Jungbullen starteten mit einem 4-2-3-1-System in die Partie und fanden zu Beginn durch Adeyemi und Junior Adamu auch Chancen vor. Doch wie schon in der letzten Saison scheiterten die Lieferinger an ihrer Chancenauswertung. So war es nur eine Frage der Zeit bis zur Gästeführung durch Maderner (29.). Das schmeckte Neo-Coach Bo Svensson, der aus der Coaching-Zone heraus immer wieder laut wurde, gar nicht.