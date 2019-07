0:2! Sturm Graz blamiert sich bis auf die Knochen

Der aktuelle Achte der norwegischen Ganzjahresmeisterschaft feierte dank Treffern von Kevin Krygaard (51.) und Niklas Sandberg (64.) einen durchaus verdienten Erfolg, im fünften Europacupspiel der Vereinsgeschichte zugleich den höchsten. Wie schon im Vorjahr, als Sturm in der EL-Quali an AEK Larnaka scheiterte, droht den Steirern gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner das Aus. Beim Wiedersehen mit Haugesund am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) muss man zudem in Graz ein Geisterspiel absolvieren, nur Jugendliche unter 14 Jahren werden im Stadion sein.