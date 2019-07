Urlaubsstimmung am Gleinkersee

So auch Leserin Monika B., die zurzeit Urlaub am Gleinkersee im Süden Oberösterreichs macht. Als Leserreporterin hat sie uns einen kleinen Einblick in ihre Erholungsphase gegeben. Das Foto schoss sie Richtung Norden, von hier aus hat man einen wundervollen Blick über den See am Nordrand des Toten Gebirges. Monika B. berichtet von Wassertemperaturen von 20 Grad. Bei diesen Abkühlungsmöglichkeiten in der Natur können wir nur neidisch werden!