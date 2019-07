DTM: Eng rast bei Sieg von Wittmann auf Platz 4

BMW-Pilot Marco Wittmann hat beim ersten DTM-Rennen dieses Wochenendes in Assen den Sieg geholt. Der Deutsche verwies am Samstag bei der Premiere der Rennserie in der niederländischen Stadt die beiden Audis von Nico Müller und Rene Rast auf die weiteren Podestplätze, der Salzburger Philipp Eng belegte im BMW den vierten Rang.