Europa-Verbands-Boss protestiert bei Bürgermeister

In diesem Zusammenhang schreibt Helmut Baudis, Generalsekretär des ÖLV, in einer Aussendung: „Es sei erwähnt, dass der OÖLV und der ÖLV sich in den letzten Jahren für die Ausrichtung einer U23-EM in Linz bewerben wollten. Im Gegensatz zum Land OÖ, das hier gerne unterstützt hätte, kam hier immer eine Ablehnung der Stadt Linz, was eine offizielle Bewerbung bremste. Vielleicht ist es jetzt möglich, mit Einbindung des Europäischen Leichtathletik-Verbands, über ein solches Vorhaben und die regelmäßige Ausrichtung von internationalen Leichtathletik-Wettkämpfen in Linz zu sprechen. Eine Chance wäre es, neben der sehr guten Trainingsauslastung und der Nutzung für nationale Leichtathletik-Veranstaltungen, die Gugl als internationale Leichtathletik-Bühne wieder zu etablieren und so die Gesamtauslastung des Stadions zu erhöhen.“