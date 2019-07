Säure-Briefe verschickt: Burgenländer geständig

Obwohl die Ermittlungen schon seit Wochen laufen - und in den kommenden Tagen noch fortgeführt werden -, gelangte der mysteriöse Fall erst diesen Montag an die Öffentlichkeit. In einem internen Schreiben an alle Mitarbeiter des Parlaments war vor den Salzsäure-Behältern gewarnt worden. Bislang tauchten im Hohen Haus in der Bundeshauptstadt keine verdächtigen Postsendungen auf