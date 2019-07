Hier tröstet Kate den tragischen Helden Roger

Leichter fiel es Kate freilich, dem Sieger zu gratulieren. Auch Novak Djokovic überreicht sie die Trophäe. Dieser verbeugte sich pflichtbewusst und nahm den Pokal für den Wimbledon-Triumph zum fünften Mal in seiner Karriere entgegen. Danach fand er anerkennende Worte für Federer. „Leider muss es auch in so einem Spiel einen Verlierer geben. Roger hat unglaublich gespielt“, sagte er.