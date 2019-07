Dennis Novak rutscht in Baastad-Hauptbewerb

Erstmals in seiner Karriere steht Dennis Novak nicht dank einer Wildcard oder nach erfolgreicher Qualifikation im Hauptbewerb eines ATP-Turniers. Der 25-jährige Niederösterreicher, der zuletzt den erstmaligen Einzug in die Top 100 nur knapp verpasst hatte, rutschte nach einer Absage ins Hauptfeld des ATP250-Turniers in Baastad.