Prof. Helmut List ist der steirische Patentkaiser

Erfindungen an den heimischen Unis

Auch an den Universitäten gibt es Erfinder. Zum Beispiel Werner Lienhart und Robert Galler - der eine ist Professor an der TU Graz, der andere Professor an der Montanuniversität Leoben. Sie haben ein „intelligentes“ Tunnelelement entwickelt, das Schäden direkt an die Zentrale meldet. Ihre Erfindung kommt bereits beim Bau des Koralmtunnels zum Einsatz.