Nach Sieg: Boxing-Queen Wesner muss unters Messer

Am Samstag setzte sich die 41-jährige in Wien lebende Deutsche in einem hart umkämpften Duell über zehn Runden gegen die 24-jährige Bosnierin Pasa Malagic nach Punkten durch - und verteidigte damit erfolgreich ihre drei Titel (WIBF, WBF und GBU) im Leichtgewicht. Ihr 16. Profikampf blieb allerdings nicht ohne Folgen.