Wurden Behörden zu spät gewarnt?

Am 19. Juni hielt Graz - wieder einmal - den Atem an: Ein 45-jähriger Iraker, dem von Amts wegen die Kinder abgenommen wurden, drehte völlig durch, stürmte öffentliche Gebäude und legte dort Feuer. Zum Glück gab es „nur“ zwei Leichtverletzte. Die FPÖ will die Hintergründe der Gewalttaten „restlos aufklären“