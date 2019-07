Laptop mit Anleitung für Raketenwerfer verkauft

Zu seinem Erstaunen fand der Förster auf dem Computer nebst personenbezogenen Daten auch eine Betriebsanleitung für den Raketenwerfer MARS. Das Mittlere Artillerieraketensystem wurde in den 1980er-Jahren in den USA als Multiple Launch Rocket System entwickelt und anschließend in den USA sowie in Europa gefertigt. Die Bundeswehr selbst beschreibt den Raketenwerfer als „autonome Flächenfeuerwaffe, die in Verbindung mit der Lenkrakete aber auch zur hochpräzisen Bekämpfung von Einzel- und Punktzielen befähigt ist“.