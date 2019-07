Kurz: „Österreich will aktive Rolle in EU spielen“

Der Run um die Kommissar-Jobs in der EU hat voll eingesetzt. Angeblich sind die besten Posten in Brüssel ohnehin schon vergeben. Österreich hat durch den Regierungssturz ein Handicap, Ansprüche geltend zu machen. Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich bei der designierten EU-Kommissionspräsidentin und Parteikollegin Ursula von der Leyen orientiert und deponiert: „Österreich will eine aktive Rolle in der EU spielen.“ Von der Leyen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein werden schon demnächst erste Kontakte aufnehmen.