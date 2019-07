Von der Leyen: Ihre „Vision“ für Zukunft Europas

Widerstand gegen von der Leyen vonseiten der Sozialdemokraten und Grünen

Am Donnerstag will von der Leyen in Brüssel den amtierenden Kommissionschef Jean-Claude Juncker treffen. Es ist unsicher, ob sie Mitte Juli eine ausreichende Mehrheit im Parlament erhält. Widerstand gibt es vor allem vonseiten der Sozialdemokraten und der Grünen. Sollte sich das Parlament gegen den EU-Rat stellen, droht in Europa nach Aussage von EU-Diplomaten eine institutionelle Krise.