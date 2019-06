Krux mit dem Namen: Heinz Brüller & Heinz Prüller

Wir schauten der bloßen Geschwindigkeit zu, dem Flirren der Hitze auf dem Asphalt, den optischen Täuschungen, die die Fahrbahn abwechselnd verflüssigten und wieder erhärten ließen. Sahen ungefügige Kräfte wirken, eine Willensstärke, die man über die Runde bringen musste, die an der Ziellinie gekrönt und gekränkt von kleinen Siegen und großen Niederlagen wurde oder umgekehrt. Ich mochte die absurden Bilder von den glücklichen Männern, die kleine Siegertreppen ins Nirgendwo hinaufstiegen und sich mit riesigen Flaschen gegenseitig anspritzten, öffentlich und gänzlich bekleidet mit teuren Getränken duschten, und konnte an guten Tagen nicht umhin, abends selbst im Badezimmer, gut eingeseift, die Arme unter dem Wasserstrahl siegreich und stolz in die Höhe zu reißen.