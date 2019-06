Das Andenken an Niki Lauda in Ehren halten

Fünf Jahre später, rund fünf Wochen nach dem Tod der österreichischen Rennfahrerlegende, will der Red Bull Ring das Andenken an Niki in Ehren halten. Wie, das bleibt vorerst allerdings ein große Geheimnis. Am Wochenende soll es gelüftet werden: Die Spekulationen unter den Fans reichen von einer Umbenennung des Rings über einen Gedenkplatz vor dem Eingang bis zur Errichtung einer Wallfahrtsstätte und eben zur Einweihung einer neuen Niki-Kurve.