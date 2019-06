Neue App hilft, Babysitter zu finden

Im Februar durfte Anika Karall vom Verein „Alleinerziehend - aber nicht allein“ den burgenländischen Familienpreis in Empfang nehmen. Ihre Idee damals: Betroffene sollen gegenseitig auf ihre Kinder aufpassen und dabei sogenannte Sitting-Points sammeln, die sie dann, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen, einlösen können. „Besonders für Alleinerziehende ist es oftmals schwierig, eine Kinderbetreuung für Randzeiten oder Ferien zu organisieren. Auch wenn man einmal ein wenig Zeit für sich braucht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, muss man oft viel Geld in die Hand nehmen“, so Anika Karall.