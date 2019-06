Die alte Dame will ihren „Henker“ nach Turin holen

Ausgerechnet Mathijs De Ligt. Der 19 Jahre junge Mann, der die alte Dame aus der Champions League schoss. Ihn will Juventus nun an sich binden. Und auch der Ajax-Kapitän soll bereit sein für ein Abenteuer in Turin. Doch ob Juve richtig vorgeht, wenn sie ihren „Henker“ zu sich holt? Das wird die Zukunft weisen.