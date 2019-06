Ab jetzt zählen nur mehr Siege

Im letzten Spiel in Pool D mussten sich die Österreicher Bailon/Bertran (Uru) bei extremer Hitze nach 48 Minuten Spielzeit in drei Sätzen mit 17:21, 21:18 und 13:15 geschlagen geben. „Aus spielerischer Sicht waren wir klar besser“, berichtete Pascariuc. „Allerdings brachte uns die Hitze an die Grenze des Machbaren. Am Ende konnte ich kaum noch laufen, war komplett fertig.“ Damit beendeten die heimischen Beach-Boys die Gruppenphase nach einem Sieg und zwei Niederlagen auf Rang drei.