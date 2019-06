Salzburger zieht in heiße WM-Phase ein

Pascariuc/Kopschar machten in ihrem ersten Match in Pool D dort weiter, wo sie tags zuvor in der Qualifikation aufgehört hatten. Gegen das chinesische Duo Tang/Yuan machten die Österreicher kurzen Prozess, gewannen nach nur 28 Minuten glatt mit 21:14 und 21:15. „Wir haben perfekt gespielt“, sagte Pascariuc im Telefonat mit der „Krone“. „Taktisch wie spielerisch konnten wir genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Mit diesem Sieg stand bereits so gut wie fest, dass der Einzug in die Runde der letzten 24 klappt. Endgültig fixiert wurde er dann durch den Sieg von Uruguay über China. Aber die beiden rot-weiß-roten Youngsters wollten mehr, sich als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Dazu musste ein Sieg gegen ihre italienischen Trainingspartner Windisch/Di Silvestre her.