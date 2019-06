ÖVP lenkt ein: Rauchverbot in Lokalen jetzt fix!

Zuerst ist noch das Höchstgericht am Zug. Will heißen: Vorerst will die ÖVP die Entscheidung der Verfassungsrichter abwarten. Diese verhandeln wegen einer Klage nämlich ab nächster Woche, ob das türkis-blaue Kippen des Rauchverbots überhaupt rechtens war. Die Entscheidung wurde bereits zweimal vertagt, spätestens Ende Juni soll sie endlich fallen.