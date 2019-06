Gerlach-Doppel zum Weltcupauftakt

Ihrem Sieg im Riesentorlauf am Samstag ließ die Doppelweltmeisterin von 2017, einen Erfolg in der Kombination folgen. Im Super-G landete sie dann 0,1 Sekunden hinter Adela Kettnerova (Tch) auf Rang zwei. „In Anbetracht der Ereignisse und der Tatsache, dass ich deshalb in den vergangenen Tagen überhaupt nicht trainieren konnte und hier zum erstmals in dieser Saison Super-G gefahren bin, passt das schon“, sagte Jacqueline, die mit 280 Punkten als Gesamtweltcupführende aus Rettenbach abreiste. Weiter geht es Ende Juni mit zwei Riesentorläufen in Predklasteri (Tch), ehe eine Woche später ein Slalom-Doppel in Cortina (It) ansteht.