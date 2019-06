Filmregisseur Franco Zeffirelli gestorben

Zeffirelli soll am Hauptfriedhof Porte Sante in Florenz beerdigt werden - in jener Stadt, in der er am 12. Februar 1923 zur Welt gekommen war. Sein Sarg soll im römischen Rathaus aufgebahrt werden, hieß es. Es wird erwartet, dass sich Tausende Menschen von Zeffirelli verabschieden werden.