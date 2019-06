Salzburg als erste Wahl für internationale Stars

Auch Serienmeister RB Salzburg weiß, dass es in der Heimat am Schönste ist. Wie schon im Vorjahr entschieden sich die Bullen fürs „Trainingslager dahoam“ und schlagen ihre Zelte von 30. Juni bis 6. Juli in Bramberg am Wildkogel auf. „Eine große Ehre für uns“, freut sich der Bramberger Bürgermeister Hannes Enzinger, der im Juli auch den holländischen Champions League-Semifinalisten Ajax Amsterdam begrüßen darf.