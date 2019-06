18 Sekunden Vorsprung für Lokalmatadorin

„Nach dem Sturz und Platz zwei in Fort William hat sich das heute im Ziel wieder ganz anders angefühlt“, freute sich Höll nach ihrer Bestzeit im Seeding Run der Juniorinnen. „Deshalb auch die geballte Faust im Ziel.“ Ein anderer Grund: der Vorsprung von 18 Sekunden auf die zweitplatzierte Anna Newkirk (US). „Leogang ist eine relativ kurze Strecke und habe ich relativ viel Vorsprung“, sagte die 17-Jährige.Ganz anders als in Fort William, als ich schon in der Quali wenig Vorsprung herausgefahren bin und dann hat es im Rennen auch nicht so hingehauen."