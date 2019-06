Payer beim ORF: „Will Pilot meines Lebens sein!“

„Mehr Zeit für meine Tochter“

Im Entschluss, einen Job bei Rapid für einen beim ORF sausen zu lassen, ortet manch Beobachter eine schiefe Optik. Zum Unverständnis Payers: „Erstens habe ich keinen Einfluss darauf, wie der Entschluss auf andere wirkt, zweitens ist‘s mir auch wurscht und drittens kommt der Entschluss aus dem Bauch heraus. Ich bin nicht für die Optik verantwortlich. Wenn es jemand als schiefe Optik empfindet, dass ich mehr Zeit für meine Tochter haben will - seine Sache. Für den ORF bin ich bei 20 bis 25 Spielen pro Jahr im Einsatz. Ich habe also vielmehr Wochenend-Freizeit und bin weniger fremdbestimmt. Ich möchte wieder der Pilot in meinem Leben sein.“