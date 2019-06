ManCity will drohendes CL-Aus mit CAS verhindern

Milan wartet auf CAS

Ausgesetzt hat die UEFA indes die Financial-Fair-Play-Ermittlungen gegen den AC Milan. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird das so lange gelten, bis der Internationale Sportgerichtshof (CAS) eine Entscheidung bezüglich des Einspruchs der Mailänder in einem anderen Fall getroffen hat. Bei diesem früheren Fall wurde Milan zunächst von der Europa League 2018/19 ausgeschlossen, ehe der CAS das revidierte und die UEFA anwies, eine alternative Bestrafung zu finden. Diese sah dann so aus, dass der Verband eine Bewährungsfrist bis 2021 setzte. Auch dagegen legten die Italiener Einspruch ein, genau diese Entscheidung ist noch ausständig.