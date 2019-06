Schneeräumung XXL auf der Hochalpenstraße in Tirol

Wenn am Mittwoch die Lawinenkommission grünes Licht gibt, wird die Timmelsjoch Hochalpenstraße am Freitag, dem 7. Juni, für den Verkehr geöffnet. In den vergangenen Wochen haben die Männer der Straßenmeisterei 40.000 Lkw-Ladungen Schnee von der Fahrbahn geräumt. Und immer noch türmt sich der Schnee an der Straßenseiten bis zu zehn Meter in die Höhe, während im Tal bereits Sommer ist - mit Temperaturen um die 30 Grad. Die „Krone“ hat das Räumkommando bei den finalen Arbeiten begleitet.