Valentino Rossi am Boden! Tiefpunkt bei Heimrennen

Dass die Formkurve so steil nach unten zeigt, ist deswegen überraschend, weil Rossi vor nicht einmal einem Monat in Austin Zweiter wurde, mit guten Chancen auf den Sieg. Rins konnte ihn nur ganz knapp bezwingen. Auch Rossi selbst ist überrascht. „Es war ein sehr schweres Wochenende, das schlechteste Wochenende seit langer Zeit. Wir konnten das Tempo der anderen nicht aufnehmen. Nicht für einen Moment. Wir sind auf den Geraden nicht schnell genug, aber auch mit der Beschleunigung gibt es Probleme. Es ist manchmal ein Leiden, von der einen Kurve in die andere zu kommen. Wir sind weit hinter den anderen. Es muss etwas geschehen“, sagte Rossi im Interview nach dem Rennen.