Salzkammergut: Golf für Sünder

„Echte“ Golfer rümpfen jetzt die Nase. 9 Loch? Pah. Was für Anfänger. Und schon sind wir bei Todsünde 1: Hochmut! Meine Herrschaften, es kommt ausnahmsweise nicht auf Längen an, es geht ums Gefühl. Steil bergauf, mit einem Dogleg und einem erhöhten Grün das Hole 1, ein Par 4 – und links geht’s in den Abgrund Richtung See und rechts in den tiefen, tiefen Wald. Viel Glück, sag ich nur.