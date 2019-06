75 Jahre D-Day: Landung in der Normandie

Sie beeindruckt schon durch schiere Zahlen: Allein am D-Day, dem legendären „längsten Tag“, überquerten 2727 Schiffe den Ärmelkanal, brachten in je 12 Meter langen und 3 Meter breiten flachen Landungsbooten meist blutjunge alliierte Soldaten an die Strände. Viele davon starben schon auf den ersten Metern durch das Feuer aus Bunkern des deutschen „Atlantikwalls“. In den folgenden Tagen kamen über den Ärmelkanal 836.000 Soldaten, 220.000 Fahrzeuge und 725.000 Tonnen Nachschub an die als Omaha-, Utah-, Gold-, Sword- und Juno Beach bekannten Strände.