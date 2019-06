Nothegger krönt sich erneut zum Glockernkönig

Glockerkönigin wurde die Hamburgerin Christina Rausch in einer Zeit von 1:26.08 Stunden. Die Titel über die Ultra-Distanz mit Ziel auf der Edelweißspitze gingen an Nadja Prieling (Kitzbühel) und den Südtiroler Michael Spögler. Jubeln durften aber auch drei Radsportler aus Salzburg. Die Flachauerin Eva Gerold triumphierte nach 2:14.04 Stunden über die klassische Distanz in der Ü60-Klasse. Ex-ÖSV-Langläuferin Anna Seebacher aus Radstadt (Allgemeine Klasse) und der Uttendorfer Nico Daxer (Jugend) feierten Siege über die Light-Distanz.