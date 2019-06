So sieht es im Wohnzimmer unserer Republik aus

Sie hat viele kommen und gehen sehen. So mancher blickte ihr hoffnungsfroh entgegen, so mancher drehte ihr verärgert den Rücken zu. Für einige schloss sie sich für immer. Die samtrote Tapetentür in der Wiener Hofburg darf mit Fug und Recht als Österreichs berühmteste Tür bezeichnet werden. Sie verbindet den wichtigsten Repräsentationsraum des Landes - das Maria-Theresien-Zimmer - mit dem Büro des Bundespräsidenten, dem „Grünen Salon“. Diesen Namen trug das Zimmer allerdings schon vor dem Einzug Van der Bellens.