Anif dreht Partie mit neun Tore in Halbzeit zwei

Vom Klub gab es Blumen und einen Gutschein für zwei, drei schöne Tage mit der Gattin. Von seinen Spielern einen 0:2-Pausenrückstand als kalte Dusche. Das änderte sich in Hälfte zwei aber grundlegend. Dank neun (!) Toren in nur 37 Minuten fixierten die Anifer noch den 18. Saisonsieg. „Da hat das Team gezeigt, was in ihm steckt und sich in einen wahren Rausch gespielt“, war Hofer stolz.