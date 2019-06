Digitalstress macht krank!

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen zehn Jahren nachhaltig verändert. Mit der Digitalisierung wachsen die Anforderungen, in nahezu allen Branchen ist Multitasking gefragt. Die ständige Erreichbarkeit und ein hoher Lärmpegel in Großraumbüros führen langfristig zu Ineffizienz, verlangsamten Prozessen und im schlimmsten Falle auch zu Erkrankungen!