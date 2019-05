Misstrauensantrag: FPÖ wird Kurz-Sturz zustimmen

Rendi-Wagner: „Keine Vorleistung für weitere Zusammenarbeit von Rot und Blau“

Dass der voraussichtlich von der FPÖ mitgetragene Antrag eine Vorleistung für eine weitere Zusammenarbeit von Rot und Blau sein könnte, wies Rendi-Wagner zurück. Ein Dialog über Parteigrenzen hinaus sei gerade in so einer schwierigen Situation wie jetzt zu führen, „das ist gelebter Parlamentarismus“. Man sei den Menschen im Lande verpflichtet, „nicht einer einzelnen Person“, so ihr Seitenhieb Richtung Kanzler Kurz.