SPÖ: Nicht nur Kurz - gesamte Regierung stürzen!

Wahlverlierer wollen den Gewinner abmontieren

So richtig erklären konnte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner allerdings nicht, warum sie nun alle Minister absetzen will. Auch die Tatsache, dass die Roten als Wahlverlierer, gemeinsam mit dem anderen Verlierer, der FPÖ, den Gewinner, also die ÖVP, abschießen wollen, sieht Rendi-Wagner anders. Schon SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder drückte nach der Wahl die eher schwer verständliche rote Logik so aus: „Sebastian Kurz ist gescheitert.“