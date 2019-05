Kickl nennt Bundespräsident „Steigbügelhalter“

Was sich bereits am Mittwochabend im „Krone“-TV-Studio (siehe Highlight-Video oben) abzeichnete, hat sich tags darauf bestätigt: Die krisengschüttelte FPÖ kehrt ihrer Rolle als „gemäßigte Regierungspartei“ endgültig den Rücken und schaltet in den Brachial-Wahlkampfmodus. Jüngstes Ziel: Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am Donnerstagabend kündigte Ex-Innenminister Herbert Kickl seine Rückkehr in den Nationalrat an. „Dort werde ich dem schwarzen Machtkartell genau auf die Finger schauen.“, drohte der FPÖ-Politiker. Dem Vernehmen nach wird Kickl das Amt des Klubobmanns bekleiden.