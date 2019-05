Statue von George Best: „Schlimmer als Ronaldo“

Die Statue des Ex-Manchester-United-Stars war am Mittwoch - dem 73. Geburtstag von Best - in Nordirlands Hauptstadt Belfast nahe dem Windsor-Park-Stadion aufgestellt worden. Dort hatte er in den 1960er und 1970er Jahren auf dem Platz geglänzt. Enthüllt wurde sie vom legendären nordirischen Torhüter Pat Jennings.