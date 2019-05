Red Bull: „Max will mit Monte ein Hühnchen rupfen“

Die Hoffnung beim Team von Didi Mateschitz trägt freilich den Namen Max Verstappen. Obwohl der 21-jährige Niederländer bislang beim Auto-Roulette an der Côte d’Azur nicht überzeugen konnte. 2015 Unfall, 2016 Unfall, 2017 immerhin Platz fünf, 2018 Unfall im Training, kein Qualifying, letzter Startplatz. „Bis zu seinem Crash war Max hier im Vorjahr sauschnell, aber es stimmt schon, von den Resultaten her hat er noch ein Hühnchen mit Monaco zu rupfen. Aber er hat ja auch schon in Singapur gezeigt, dass er auf Stadtkursen zuhause ist.“